Neve sopra i mille metri: gli impiantisti gongolano

TRENTO. La perturbazione che interssa le regioni del nord, attesa nelle prossime ore, in Trentino si tradurrà in neve fresca in quota, sopra i mille metri, con precipitazioni anche nevose in valle a quote inferiori. Gongolano gli impiantisti: in montagna attesi dai 30 ai 40 centimetri di neve fresca. Gianluca Tognoni di Meteotrentino spiega: "La perturbazione interesserà la regione dalle prossime ore e fino a giovedì. Pioggia e neve sopra i mille metri. Da venerdì le temperature scenderanno parecchio, per poi risalire nel fine settimana".

In Italia

Un'intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede, dalla tarda serata di oggi, temporali su Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Ci saranno rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Domani si prevedono nevicate, mediamente al di sopra dei 600-800 metri sulla Lombardia nord-orientale e sui settori settentrionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Soffieranno, inoltre, venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, in estensione dalla mattinata ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate sui settori costieri tirrenici e ionici.