Neve: la montagna torna a "respirare"

TRENTO. La montagna torna a "respirare", dopo due anni difficili. Le precipitazioni delle scorse ore hanno portato in Trentino, mediamente, tra i 30 ed i 60 centimetri di neve fresca sopra i 1500 metri di quota. Gianluca Tognoni, di Meteotrentino, spiega che l' innevamento sul territorio à decisamente buono. " L'innevamento invernale è toranto alla normalità, dopo due anni molto anomali". "Record" ( dopo anni di magra) delle precipitazioni a Caoria, in Primiero, dove sono caduti 85 centimetri di neve; tra i 60 ed i 70 sui passi Rolle e Tonale; a Campiglio tra i 50 e i 60 centimetri, in Fassa 40, 75 centimetri in val di Breguzzo vicino a Tione. Mediamente in Rendena, Primiero e San Martino, sono caduti tra i 60 e i 70 centimetri di neve.