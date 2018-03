Nel catalogo di Sportler arriva l'Hijab

BOLZANO. Ai giochi olimpici di Rio 2016 numerose atlete musulmane si erano presentate alle competizioni con il velo. L'anno scorso la Nike aveva così presentato, in occasione della festa della donna, il Pro Hijab, un copricapo in tessuto tecnico appositamente concepito per chi pratica sport. Ora il velo firmato con il famoso "baffo" è sbarcato anche a Bolzano.

Sportler, la catena di negozi di articoli sportivi della famiglia Oberrauch con filiali in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, presenta l'Hijab sul suo portale di vendita online e gli dedica due pagine del catalogo "Running 2018".

L'intento - si legge - è quello di «favorire la pratica sportiva di un numero sempre maggiore di donne e ragazze musulmane».

Prendono parola anche due testimonial della Nike, la pattinatrice Zahra Lari («porto il velo, sono musulmana, vivo nel deserto e pratico uno sport invernale») e la podista e allenatrice Manal Rostom.

L'articolo è in vendita sia online che nei punti vendita di Sportler.