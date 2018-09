Muore per un malore mentre sta raccogliendo funghi

TRENTO. Questa mattina (20 settembre) un fungaiolo del 1956 di Levico ha perso la vita per un malore mentre stava cercando funghi con la figlia nei boschi della Val Campelle, nei pressi della località Ponte Conseria. La chiamata di aiuto della figlia al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 8.15 di questa mattina.



Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Orientale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha portato sul posto l’equipe medica. Dopo alcuni tentativi di rianimazione non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco.