Muore d’infarto il patron del gruppo Sapes spa

CONDINO. Da circa vent'anni a questa parte Giuliano Sossi era considerato l’unico referente e amministratore del gruppo metallurgico Sapes spa, che conta due stabilimenti a Condino e Storo e dà lavoro a 120 dipendenti. Ieri il commercialista di Ponte Caffaro, in vacanza in questi giorni nella casa di famiglia ad Odeno nelle Pertiche, sopra Nozza, nel Bresciano, è stato colto da infarto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

Classe 1948, Sossi era stato un tempo anche assessore e capo frazione in quel di Bagolino. Sossi abitava a Ponte Caffaro, in via San Valentino. I funerali si svolgeranno domani, alle 15, nella chiesa di Sant' Appolonio a Odeno di Pertica sopra Nozza nel Bresciano.