Moro e Lunger nel laboratorio del Noi Techpark, per capire come reagisce il corpo ad alta quota

BOLZANO. Un mese chiusi in una camera da laboratorio high tech, il terraXcube del Noi Techpark di Bolzano, per studiare l'acclimatamento sotto l'occhio vigile di medici e scienziati. Una sorta di 'Grande fratello' a quota 8.000 metri. È l'avventura che stanno affrontando i due alpinisti italiani Simone Moro e Tamara Lunger in vista della loro prossima spedizione invernale sull'Himalaya. Simone Moro, noto a livello internazionale specialmente per le sue salite invernali estreme, e Tamara Lunger, una delle scalatrici d'alta quota più forti del mondo, a metà dicembre tenteranno la salita del Gasherbrum I e il concatenamento al Gasherbrum II, due montagne sopra gli ottomila della catena del Karakorum. L'acclimatamento artificiale avverrà all'interno di terraXcube, il centro per la simulazione di climi estremi di Eurac Research situato nel Noi Techpark, il polo dell'innovazione di Bolzano. Fisiologi e medici investigano l'acclimatamento nella camera ipobarica e monitoreranno il de-acclimatamento una volta che Tamara e Simone saranno tornati dalla spedizione. Per esempio, osserveranno gli impatti dell'alta quota sul cuore, sulle funzioni respiratorie, cognitive e metaboliche e registreranno per quanto tempo il corpo rimane acclimatato una volta sceso di quota. Nell'estate del 1984 Reinhold Messner e Hans Kammerlander realizzarono la prima salita e traversata di due cime, il Gasherbrum I (8.068 m) e il Gasherbrum II (8.035 m).

«A 35 anni di distanza vogliamo riproporre la stessa avventura ma nella stagione più difficile, l'inverno, tentando di concatenare le due cime di 8000 metri. Nessuno in tutti questi anni ha mai ripetuto questa traversata, neppure d'estate», racconta Moro. I due alpinisti divideranno il progetto in due. L'acclimatamento nel terraXcube in previsione della spedizione durerà in tutto circa quattro settimane. Dopo i controlli medici iniziali, nella prima fase, al momento in corso, Tamara e Simone dormono all'interno della camera ipobarica di terraXcube e durante il giorno si allenano all'esterno. Nelle due settimane seguenti Tamara e Simone rimarranno in modo più o meno continuativo all'interno della camera ipobarica, dove potranno allenarsi su un tapis roulant. L'obiettivo è raggiungere un buon acclimatamento fino a circa 6400 metri. Se Tamara e Simone si sentiranno bene, cioè non avranno sintomi di malessere, dormiranno bene e si alimenteranno bene, per alcune ore i ricercatori porteranno la camera anche a quote più alte, fino a 8000 metri e oltre. Modificheranno anche la temperatura per osservare l'adattamento del corpo al freddo. Durante questo periodo verranno ripetuti regolarmente gli esami già fatti all'inizio. «Conoscere sempre più a fondo come l'organismo reagisce all'ipossia, cioè la carenza d'ossigeno in quota, vuol dire migliorare la sicurezza delle spedizioni alpinistiche, ma anche di chi lavora ad alta quota, come squadre di soccorso e missioni umanitarie, per esempio in occasione del terremoto in Nepal, piloti o operai impegnati nella realizzazione di strade o dighe», spiega Hermann Brugger, direttore dell'Istituto per la medicina d'emergenza in montagna di Eurac Research.