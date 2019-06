Monticolo, sentieri sbarrati con tronchi e sabbia ai ciclisti indisciplinati

APPIANO. Barriere fatte di tronchi e sabbia per "frenare" i ciclisti indisciplinati. La misura è stata decisa di comune accordo dalla Forestale e dal Comune di Appiano per salvaguardare il paesaggio e tutelare flora e fauna, danneggiati per anni dall'aumento esponenziale di bikers provenienti da ogni angolo della provincia.

Il problema è che questi lavori - molto probabilmente necessari - non sono stati comunicati o sono stati comunicati male all'opinione pubblica e nella prima domenica di bel tempo c'è stato un vero e proprio assalto di ciclisti che hanno rischiato però di farsi male.

«Una vera follia - racconta un'appassionata bolzanina - . L'altroieri erano tutti sulle strade sterrate, tanto con la mountain bike quanto intere famiglie a piedi. E non fatico ad ammettere che c'è chi ha rischiato di farsi davvero male».

Il Comune difende la scelta: «Ogni anno - si spiega - vengono aperte nuovi tracciati ma questo crea danni non da poco alla flora e alla fauna. Chiediamo pertanto a tutti di divertirsi ma solo sui tracciati consentiti».