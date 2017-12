Mezzi bloccati: decine gli interventi

TRENTO. Decine gli interventi sulle strade del Trentino a causa delle precipitazioni nevose cadute nelle scorse ore. Molti gli automobilisti in viaggio senza l'adeguata attrezzatura. Grande lavoro da parte dei vigili del fuoco, impegnati nel liberare mezzi rimasti incastrati, strade diasgiate, ed intervenire per sistemare piante ed alberi spezzati dal peso del manto bianco.



La situazione nella serata di mercoledì 27 dicembre.

IN TRENTINO

Valsugana Particolare attenzione lungo la S.S. 47 della Valsugana possibile presenza di fenomeni localizzati di pioggia gelata. Altopiano di Pinè, Panarotta e alta Val dei Mocheni circa 10 -15 cm di neve. Altopiano di Lavarone e Luserna 25 cm di neve.

Trento, Monte Bondone, Paganella.S.P. 85 del Monte Bondone in Loc. Vason – Viote caduti circa 40 cm di neve. Nell’altopiano della Paganella circa 30 cm di neve.

Vallagarina e Altopiano di Folgaria. Si registrano circa 25 - 30 cm di neve nelle seguenti località: Zona Folgaria – Passo Coe – Passo Sommo; Zona Brentonico – San Valentino - Monte Baldo; Alta Vallarsa - Pian delle Fugazze. Attivato presidio neve di Calliano.

Val di Non e Sole. Nelle valli di Non e Sole nevica a quote superiori a 300 metri. Sono attivi i posti di controllo di Maso Milano e Presson. Si registra traffico molto intenso e rallentato da sud (da Mezzolombardo) sul tratto della SS 43 in bassa valle di Non tra le località di Rocchetta e Maso Milano, da dove possono proseguire verso Cles e la val di Sole solo i veicoli con attrezzatura invernale montata. Al momento è vietato il transito sul tratto della S.S. n. 42 da Fucine a Passo Tonale per autotreni ed autoarticolati.

Valli Giudicarie e Rendena. La nevicata ha riguardato essenzialmente le località a quote superiori ai 500 metri. Al momento sta nevicando intensamente soprattutto in val Rendena. E’ attivo il posto di controllo di Carisolo. In alta val Rendena dal primo pomeriggio sono in attività oltre alle lame anche le frese per eseguire gli allargamenti in modo da garantire la transitabilità anche per i veicoli più ingombranti e gli autobus turistici.

Alto Garda, Val di Ledro, Val di Gresta. La nevicata ha riguardato essenzialmente le zone a quote superiori a 800 -1000 metri; sono caduti circa 15 cm di neve in località Viote del M. Bondone. Non si registrano problemi per la viabilità. Al momento nevica debolmente a quote superiori a 1.000-1.200 metri.

Bassa Valsugana e Primiero.Si raccomanda particolare attenzione lungo la S.S. 47 della Valsugana per presenza di fenomeni localizzati di pioggia gelata. Al Passo Rolle sono caduti circa 60 cm di neve e sarà chiuso a partire dalle ore 19.00 per pericolo valanghe. Al Passo Brocon sono caduti circa 50 cm di neve.

Valli di Fiemme e Fassa. Si registrano circa 10 cm di neve nel fondo valle di Fiemme e Fassa; 25-30 sui passi dolomitici ad eccezione del Passo Valles dove si registrano circa 50 cm di neve.

IN ALTO ADIGE

Autostrada del Brennero: tra Brennero e Trento Nord nevica, le corsie sono parzialmente innevate.

Strade di montagna alte e passi: in Alto Adige nevica fino in fondo valle, le corsie sono parzialmente innevate e scivolose. Chiusi per motivi di sicurezza: Passo Gardena, Passo Sella e Passo Valparola.

Chiusura invernale a Passo dello Stelvio, Passo Rombo, Passo Pennes, Passo delle Erbe (raggiungibile dalla Val Badia) e Passo Stalle.

Statale Val Venosta. Tra Foresta e Tel chiusura al traffico per camion rimasti bloccati. All`altezza di Corzes code per un camion rimasto bloccato.

Statale delle Dolomiti, da Montagna fino a Cavalese code per mezzi rimasti bloccati per la neve.