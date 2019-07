Metteva in vendita droga sui social network, in manette un 24enne trentino

TRENTO. Spacciava sostanze stupefacenti di vario tipo mettendole in vendita attraverso i social network, per questo un 24enne del Primiero è stato arrestato dai carabinieri di Canal San Bovo, al termine di un'indagine finalizzata al contrasto dello spaccio nelle Valli del Vanoi, del Primiero e della comunità del Feltrino. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, si trova ora agli arresti domiciliari in seguito ad un'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Belluno.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 24enne sarebbe stato attivo dal luglio del 2018 fino al marzo di quest'anno. Durante la perquisizione, sia personale che del suo domicilio, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale per l'assunzione di sostanze stupefacenti, oltre che sostanze per tagliare gli stupefacenti.