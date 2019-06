Meteo, il caldo porta i temporali: mille fulmini in una notte in Alto Adige

BOLZANO. Con le temperature estive sono arrivati anche i temporali in Alto Adige. Come informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, la scorsa notte è stato rilevato un migliaio di fulmini, soprattutto in Bassa Val Pusteria, in Bassa Atesina e in val di Funes, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per cantine e garage allagati e ruscelli usciti dai loro argini.