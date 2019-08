Messner, non ho nulla contro Jovanotti: spero di incontrarlo

BOLZANO. «Non ho nulla contro Jovanotti, che è un grande musicista e che spero di incontrare. La mia non era una critica ma un'obiezione, che non tocca la sua musica». Lo ha detto Reinhold Messner, intervistato dal programma di Rai Radio1 «Un Disco per l'Esteta», condotto da Sara Piselli e Dario Salvatori, sul concerto «Jova Beach Party» in programma a Plan de Corones il prossimo 24 agosto, che l'alpinista aveva definito «insensato» per alcuni aspetti.

Il «re degli Ottomila» ha ribadito le proprie perplessità: «In un luogo di questo tipo - ha detto - il silenzio fa parte della dimensione della montagna. Se noi portiamo 25mila persone in questi posti allora è chiaro che non ci sarà solo silenzio». «A me basta il vento che gira intorno ad una roccia - ha aggiunto - anche dalle montagne può uscire una certa musica».

«Tuttavia penso che con Jovanotti a Plan di Corones ci sarà un 'hand check', una stretta di mano e tutto sarà a posto», ha concluso Messner. L'alpinista è stato intervistato anche sulle camminate sulle Dolomiti in compagnia della cancelliera tedesca Angela Merkel. «In questi giorni farò di nuovo la mia salita in montagna con la signora Merkel - ha confermato a Rai Radio1 Messner -. Una delle prime volte con lei sono andato sul Monte Rite, nel bellunese, forse il posto più bello delle Dolomiti, un luogo unico dove il panorama è straordinario». Messner ha anche escluso l'ipotesi di un futuro ruolo istituzionale: «Sono troppo vecchio per fare politica - ha detto -. L'unica attività politica sarebbe quella di senatore a vita, perché con la mia età ho esperienza sul mondo e sulla convivenza, perché ho visto tutto il pianeta. Ma sono molto contento e felice di quel faccio e che posso fare».