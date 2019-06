Merano, fuori pericolo il bambino colpito dall'albero

MERANO. Sta meglio il bambino tedesco di due anni e mezzo rimasto ferito dopo essere stato colpito da un albero, caduto a causa di una tromba d'aria martedì pomeriggio a Merano in Alto Adige. Inizialmente le sue condizioni avevano destato preoccupazione, per un trauma cranico ed il piccolo era stato trasportato con l'elicottero Pelikan 1 all'ospedale di Bolzano. Le sue condizioni sono per fortuna migliorate ed è considerato fuori pericolo. Anche le condizioni di sua mamma, di 24 anni, sono nettamente migliorate.

Entrambi, che si trovavano in vacanza a Merano, se la caveranno presto. Intanto sulla vicenda è stata disposta una relazione tecnica, sulla base della quale la Procura deciderà se aprire un'indagine sull'incidente, avvenuto lungo le Passeggiate d'inverno. Bisogna infatti appurare se l'albero - un pino d'Aleppo centenario - fosse perfettamente sano, come sembra dalle prime indiscrezioni, e se l'incidente sia stato quindi causato solo da un'eccezionale ed imprevedibile raffica di vento. Una tromba d'aria che ha tra l'altro causato diversi danni a Merano, con alberi spezzati e tegole dei tetti divelte. La giunta comunale meranese, in una nota, ha espresso «la più sincera solidarietà alle persone rimaste ferite nel crollo dell'albero e augura loro una rapida e completa guarigione».