Mattarello, appartamento in fiamme: salva la proprietaria

TRENTO. Appartamento in fiamme stamani a Mattarello in via Rozola. Secondo le prime informazioni, l'allarme è scattato alle 5.45. I vigili del fuoco salvano la proprietaria che si era rifugiata sul balcone. Sul posto volontari di Mattarello, vigili del fuoco di Trento, 118 e polizia.

