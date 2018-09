Marcia della Pace, partenza in pullman anche dal Trentino

TRENTO. Le Acli trentine, in collaborazione con Cta, Ipsia, forum trentino per la pace, Arci del Trentino e Cgil del Trentino organizzano la partecipazione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, prevista per domenica 7 ottobre.

Il programma prevede la partenza in pullman sabato 6 ottobre, alle ore 12 da Trento, pernottamento, partecipazione alla Marcia domenica 7 ottobre e rientro a Trento. Per informazioni ed iscrizioni: Centro turistico Acli Trento, via Roma 6, tel. 0461 1920133.

«Di fronte ai drammi del Mediterraneo dov'è finita la nostra umanità Dobbiamo reagire ad un clima di violenza ed intolleranza diffusa che ci sta soffocando. Non possiamo essere complici», si legge in una nota delle Acli.