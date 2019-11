Maltempo, riaperta al traffico l'autostrada del Brennero e anche la ferrovia

BOLZANO. L'autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico, chiusa in mattinata a Vipiteno per la caduta di un traliccio di media tensione. La chiusura dell'autostrada aveva causato lunghe code in entrambe le direzioni.

Alle 18.10 è ripresa anche la circolazione sull'intera tratta della ferrovia del Brennero, interrotta da questa mattina dopo la caduta di un traliccio di media tensione nei pressi di Vipiteno, in Alto Adige. Tra Brennero e Vipiteno, per il momento, i treni viaggiano ancora su binario unico.