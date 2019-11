Maltempo, riaperta al traffico l'autostrada del Brennero. Ancora chiusa la ferrovia

BOLZANO. L'autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico, chiusa in mattinata a Vipiteno per la caduta di un traliccio di media tensione. La chiusura dell'autostrada aveva causato lunghe code in entrambe le direzioni.

La linea ferroviaria per il momento è ancora interrotta, ma è stato istituito un servizio di bus sostitutivo tra Bolzano, Fortezza e Brennero.