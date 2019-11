Maltempo, la protezione civile emette l'allerta gialla

TRENTO. A causa delle precipitazioni intense in Trentino la Protezione civile ha emesso l'allerta ordinaria (gialla). Nelle prossime ore e nei prossimi giorni sono infatti attese criticità dovute alla caduta di rami o alberi e all'azione battente della pioggia che possono causare disagi alla viabilità, alle reti elettriche e alla stabilità dei versanti (crolli e smottamenti). Sono anche possibili fenomeni localizzati di allagamento e di erosioni. In montagna tenderà ad aumentare il pericolo di valanghe con possibili fenomeni di slittamento anche su rampe vicine alle strade poste a quote medio-alte. A seguito dell'emissione dell'avviso l'invito alla popolazione è di ridurre il più possibile gli spostamenti e comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza.

Per far fronte ai possibili disagi al Protezione civile del Trentino ha disposto l'attivazione di tutto il sistema provinciale di intervento. I Servizi competenti intensificheranno le attività di monitoraggio assicurando adeguate turnazioni del personale. I Comuni dovranno fare riferimento a quanto previsto nei Piano di Protezione civile comunale per fronteggiare le eventuali problematiche nel territorio di competenza e i sindaci emaneranno le necessarie disposizioni operative. Nelle prossime ore e fino a sera sono attese precipitazioni forti. È inoltre possibile che sui settori orientali, nel pomeriggio, le precipitazioni risultino particolarmente intense. Sono attesi mediamente altri 40 -70 mm di pioggia con i valori più elevati sui settori orientali e nelle zone dove l'accumulo potrà superare i 150 mm. Oltre i 1800 - 2000 metri si prevedono complessivamente fino a 70 - 100 centimetri di neve fresca.