Maltempo, blackout in Alto Adige: senza corrente 13 mila utenze, ripartono i treni

BOLZANO. In Alto Adige ancora circa 13.000 utenze sono senza corrente elettrica, dopo le eccezionali nevicate di ieri. A Brunico invece nella notte è tornata la luce.

Alle ore 11 è stata riaperta la linea ferroviaria del Brennero, interrotta da ieri sera per una frana a Bolzano. Già alle ore 9.30 i treni avevano iniziato a circolare su un binario unico, poi è entrato nuovamente in funzione anche il secondo binario.

Risultano chiuse numerose valli, come la val Gardena, la val Badia, la val d'Ega, la val Senales, la val Martello. Sono in tutto 70 le strade chiuse per motivi di sicurezza.