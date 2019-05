Malore al campetto: giovane gravissimo

TRENTO. Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione del Santa Chiara di Trento in gravissime condizioni Emiliano Leonardelli, il giovane di 26 anni di Cles che ieri pomeriggio, poco prima delle 17, è stato colpito da un arresto cardiaco mentre giocava nel campetto da basket, tra le scuole medie e la casa di riposo del capoluogo noneso.

Sul posto si sono portate subito due ambulanze di Trentino Emergenza con l’equipe sanitaria in forze al nosocomio locale e i vigili del fuoco volontari di Cles. Vista la gravità della situazione, nel frattempo è stato chiesto l’intervento dell’elicottero di soccorso, alzatosi in volo dalla base di Mattarello con a bordo l’equipaggio medico, giunto sul posto in una manciata di minuti: sono stati infatti i pompieri del corpo volontario a trasportare i sanitari, atterrati all’ospedale di Cles, fino al campetto. Il quadro clinico, come detto, è apparso all’equipe medica sin da subito estremamente grave: i sanitari hanno provveduto ad effettuare tutte le manovre di rianimazione, recuperando il battito, e hanno poi trasportato il ventiseienne d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova attualmente ricoverato in gravissime condizioni, in prognosi riservata.

Il giovane, laureato in filosofia all’Università degli studi di Trento, è molto conosciuto a Cles anche perché suo papà Orazio è stato a lungo il custode del liceo Bertrand Russel.