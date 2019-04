Lutto nel ciclismo, è morto Silvano Dusevich

TRENTO. Si è spento a 74 anni Silvano Dusevich, nome notissimo nel mondo del ciclismo trentino e non solo visto che per anni è stato il presidente della "Forti e veloci". Commerciante di Trento, a dicembre era stato coinvolto in un incidente stradale lungo l'A22 assieme alla moglie Paola.

La notizia della morte di Dusevich colpisce tutto il mondo del ciclismo locale ma anche il mondo sportivo in generale visto il suo impegno e la sua dedizione nell'organizzazione di eventi e manifestazione sportive.

Appassionato anche di moto era stato uno dei pilastri del Motocub Trento.