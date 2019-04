Lupo, 38 esemplari in Trentino, 13 in Alto Adige

TRENTO. Tredici esemplari di lupo in Alto Adige e 38 in Trentino. Questi i numeri contenuti nel sondaggio condotto da Eurac Research su trentini e altoatesini per sondare la conoscenza del fenomeno.

Secondo i dati del Servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, invece, i lupi stabili presenti in Trentino sono distribuiti in 7 branchi. È stata registrata una presenza sporadica di esemplari singoli nelle valli di Peio e Rabbi, nell'area del monte Bondone, della Vigolana, del Lagorai e nella zona del passo Tonale. In Alta val di Non, dal 2016, è presente un branco stabile composto da 7 animali. Nel 2017 una trappola fotografica ha rilevato un esemplare giovane e nel 2018 sono stati registrati altri quattro cuccioli.

Ad oggi non sono stati rilevati attacchi a bestiame da pascolo da parte di questo branco. In Alto Adige, nel 2018, sono stati registrati 54 casi di danno, con un indennizzo totale di 6.960 euro. In Trentino, sempre nel 2018, i casi di danni provocati dal lupo sono stati 65, indennizzati con 76.589,94 euro.

Attraverso il campionamento del Dna l'Ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma di Bolzano è stato in grado di identificare 13 diversi individui sul territorio provinciale. Inoltre sono stati avvistati altri esemplari e complessivamente registrate presenze sporadiche di singoli individui a Lana, Renon, val Senales, Bressanone, Sesto, Moso in Passiria. Più volte sono stati avvistati esemplari di lupo in val d'Ultimo e Tubre.

Delle coppie sono state invece viste a Nova Levante-Nova Ponente. Nell'area Fassa-Arabba-Badia è stata inoltre accertata la presenza di un branco composto da almeno 7 esemplari. Lo stesso branco è stato avvistato anche nella zona dello Sciliar e dell'Alpe di Siusi, così come nella parte terminale della val Gardena e della val Badia.