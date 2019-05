Levico, testa a testa tra Acler e Beretta

LEVICO TERME. Bisognerà attendere il ballottaggio del 9 giungo per conoscere il nome del nuovo sindaco di Levico. Lo scontro sarà tra Tommaso Acler, operatore turistico 35enne, sostenuto dalla Lega e dalle liste civiche Impegno per Levico e Fare per Levico e frazioni, e Gianni Beretta, commerciante 47enne, in rappresentanza delle civiche, Levico Futura, Patto Levicense e Levico e frazioni al centro. Le percentuali parlano del 41,15% per Acler contro il 39,71% di Beretta. Uno scarto di soli 62 voti tra i 2 che si scontreranno al 2° turno.