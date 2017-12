Ledro: oggi la corsa dei Babbi Natale

LEDRO. Babbo Natale non è tornato al Polo Nordo. Si è fermato in valle di Ledro. L'impronta sulla neve è sua, ma non sarà il paio: saranno migliaia. Omaggio alla tradizione con la classica di Santo Stefano, nel pomeriggio la corsa dei babbi Natale. Quattro chilometri sulla camminata che costeggia il lago di Ledro, da Mezzolago a Pieve e ritorno. Si parte alle 14.30. Lo scorso anno furno 400. Immaginate la scena: tra la neve si scorge un punto rosso. Gli occhi si spalancano, perché ciò che si vede è meraviglia. Il puntino diventa un fiume che festoso omaggia boschi di neve e limpide acque. L' imperativo per partecipare alla corsa è uno solo: il vestito deve essere rosso, la barba bianca. Natale, a queste latitudini, è una festa senza fine. Guai se manca il cappello: quattro chilometri sono lunghi. No avete il vestito d'ordinanza? Nessun problema: ci pensano gli organizzatori, la Pro Loco di Mezzolago che, a richiesta, fornisce anche l'abito adatto alla corsa.