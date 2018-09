Terlago, trovata morta in casa da una settimana

TERLAGO. Morta da alcuni giorni, forse una settimana. Daria Zuccatti aveva 57 anni e viveva da sola in un appartamento nel centro di Terlago. La sua assenza è stata notata da alcuni parenti e da membri delle associazioni di volontariato di cui la donna faceva parte.

I vigili del fuoco sono stati costretti a forzare la porta. Con loro i carabinieri. La donna si trovava a terra, nei pressi del suo letto. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che sia stata vittima di un malore.

Daria Zuccatti era una persona riservata ma impegnata nel sociale, in particolare nell'associazione Oasi, dove aveva lavorato per anni come addetta alle pulizie. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio in tutta la valle.