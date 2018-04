Salorno, il 50% dei bimbi all'asilo sono stranieri

SALORNO. A Salorno saranno 41 i bambini di origine straniera su un totale di 83 iscritti a frequentare l'asilo nel prossimo anno scolastico. Nel primo paese dell'Alto Adige provenendo da sud la concentrazione di bambini di origine straniera all'asilo pertanto sfiora il 50%. Mentre c'è chi accoglie e chi si attiva per aiutare questi bambini ad integrarsi, c'è chi frena, fa sapere l'Alto Adige. Il sindaco Roland Lazzeri sottolinea che gli stranieri corrispondono al 21% della popolazione.

Ad attrarli a Salorno sarebbero gli affitti, più bassi che nel resto dell'Alto Adige, e i contributi sociali, più allettanti rispetto al vicino Trentino. Pertanto diversi stranieri che lavorano in Trentino, vivono a Salorno. Per il sindaco l'importante è l'integrazione, il cui veicolo è la conoscenza delle lingue. I corsi di lingua sono soprattutto rivolti alle immigrate che si occupano dei figli, in modo da poterli sostenere nel loro percorso.