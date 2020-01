Ruba auto a Trento, bloccato in Val di Cembra dai carabinieri

TRENTO. Dopo aver rubato un'auto a Trento, un giovane è stato intercettato e bloccato in val di Cembra ai carabinieri di Cavalese. Il movimentato episodio è avvenuto la notte notte. L'auto, rubata in piazzale Sanseverino a Trento, dopo la segnalazione da parte del proprietario alla centrale operativa dei carabinieri, è stato individuata in val di Cembra.

Diverse pattuglie del Nucleo operativo di Cavalese, dopo essere state allertate, hanno incrociato l'auto all'altezza di Segonzano e l'hanno seguita fino a Molina di Fiemme, dove nel frattempo, erano stati fatti convergere le auto della stazione di Cavalese e di Cembra Lisignago che hanno bloccato la strada. L'auto è stata così fermata.

Il conducente del mezzo, un 22enne con piccoli precedenti residente in val di Fiemme, è stato denunciato per furto e ricettazione. È stato appurato inoltre come l'improvvisato ladro non avesse ancora conseguito la patente di guida ma possedesse solo il foglio rosa.