Lavis, nell'incidente feriti un bimbo di un anno e due donne

LAVIS. Tre le persone ferite, fra le quali un bimbo, in un incidente stradale avvenuto oggi alle 12.30 nella zona industriale ovest di Lavis, in via Filos.

Nel sinistro sono state coinvolte due autovetture. I feriti sono un bimbo di un anno e due donne di 19 e 40 anni: trasportati tutti all'ospedale Santa Chiara, fortunatamente hanno riportato traumi lievi.

Sul posto l'ambulanza di Trentino emergenza, la Polizia locale di Lavis e i vigili del fuoco di Lavis, per coadiuvare nei soccorsi e per la rimozione dei mezzi.