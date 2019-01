Fai della Paganella, anziano spara alla moglie e si uccide

FAI DELLA PAGANELLA. Una coppia di ultraottanternni è stata trovata morta in un'abitazione di Fai della Paganella, in frazione Cortalta. Stando alla ricostruzione dei carabinieri si è trattato di un omicidio - suicidio. Vittime Sergio Cini, 85 anni, e Luisa Zardo, 83 anni.

I due anziani giacevano sul pavimento. L'uomo avrebbe sparato alla moglie per poi rivolgere la pistola contro se stesso. Sul posto per i rilievi la scientifica del nucleo investigativo dei carabinieri di Trento.





























































Trovata una lettera accanto alla pistola: la donna era malata e - stando alle prime informazioni - sarebbe stata questa la causa del gesto estremo.

L'arma da fuoco sarebbe stata regolarmente detenuta. Un gesto di disperazione, che ha suscitato sgomento in paese, dove la coppia, originaria del Veneto, viveva da una ventina d'anni.