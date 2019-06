Lascia le chiavi in auto e i figlioletti restano chiusi, arrivano i vigili del fuoco

PARCINES. La madre ha chiuso accidentalmente il portellone della sua auto lasciando però le chiavi all'interno e facendo così scattare la chiusura automatica del veicolo, dove però erano rimasti i figli di 3 mesi e 2 anni.

Così, vista la giornata molto calda ed il sole molto forte, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari. È accaduto a Parcines, in Alto Adige. Per far uscire i bambini dall'auto, dopo alcuni tentativi, i vigili del fuoco hanno dovuto alla fine rompere un finestrino.