La Val di sole porta la neve sull'isola di Capri

MALE'. Sabato 23 novembre, nella storica piazzetta Umberto I dell'isola di Capri (alle ore 20) avrà luogo una vera e propria nevicata, realizzata attraverso l'impiego dei cannoni per l'innevamento artificiale dei comprensori sciistici della val di Sole, in Trentino. L'iniziativa, che si tiene per il 20.mo anno consecutivo, è organizzata nell'ambito del gemellaggio tra le due località.

Alla nevicata dai tetti delle case che circondano la piazzetta seguirà l'accensione delle luminarie natalizie e dell'albero di Natale e l'apertura dei mercatini. Come negli anni passati, la manifestazione sarà seguita da musica tradizionale trentina e da un menu con specialità gastronomiche delle valli alpine cucinate dagli studenti del Centro di formazione professionale Enaip di Ossana, con l'aiuto degli allievi dell'Istituto alberghiero «Ipsar Axel Munthe» di Capri.

Gli studenti delle due scuole saranno poi i protagonisti di un'iniziativa di scambio nella primavera 2020.