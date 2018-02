La scienza fa spettacolo con il "Teatro della Meraviglia"

TRENTO. Lezioni divulgative arricchite dalla presenza di un artista in scena assieme allo scienziato. Saranno il piatto forte la seconda edizione del "Teatro della Meraviglia", rassegna di spettacoli e lezioni-evento per alimentare la curiosità e la passione verso la scienza organizzata in collaborazione tra Università di Trento, Opera universitaria, Compagnia Arditodesio e Teatro Portland. Sede il teatro Sanbàpolis di Trento dal 22 febbraio al 4 marzo.

In programma cinque spettacoli e quattro «augmented lectures», percorsi di esplorazione scientifica animati sotto forma di narrazione-spettacolo con la presenza in scena di un artista assieme ad uno scienziato. Dante «cosmonauta», gli ultimi passi sulla Luna, l'intelligenza artificiale, l'antimateria, la potenza dei numeri e il genio di un Leopardi amante della scienza: questi alcuni dei temi affrontati negli spettacoli.