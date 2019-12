La Provincia aumenta le ore di lingue straniere a scuola

TRENTO. Approvate oggi dalla Giunta provinciale le direttive per il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere.

Nello specifico - si legge in una nota - le nuove disposizioni stabiliscono che nella scuola primaria, per l'intero primo ciclo, vengano assicurate almeno tre ore settimanali di potenziamento linguistico, che si aggiungono al monte ore quinquennale esistente pari a 500 ore da suddividere tra tedesco e inglese, come previsto dai Piani di studio provinciali.

Nella scuola secondaria di primo grado viene invece stabilito un potenziamento linguistico con un livello minimo di tre ore settimanali per ogni anno di corso che vanno ad aggiungersi alle 198 ore annuali previste per l'insegnamento del tedesco e dell'inglese.