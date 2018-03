La primavera si fa attendere, ma niente Burian 2

TRENTO. La primavera continua a farsi attendere anche in Trentino Alto Adige. «Domani il sole farà capolino e le temperature saliranno, ma il bel tempo non si imporrà», annuncia il meteorologo provinciale altoatesino Dieter Peterlin.

Sabato, infatti, la nuvolosità tenderà ad aumentare e nel corso del pomeriggio si avranno le prime precipitazioni dai settori meridionali, in estensione poi in serata a gran parte della provincia. Limite della neve fra 1300 e 1500 metri. Anche per domenica è previsto tempo perturbato con precipitazioni diffuse.

Non ci sarà comunque un'ondata di gelo, battezzata sui social media «Burian 2».

Meteotrentino prevede per "giovedì e venerdì temporaneo miglioramento. Nel fine settimana afflusso di aria umida ed instabile con precipitazioni più abbondanti domenica. Migliora lunedì". Minime in crescita: giovedì 1 grado, venerdì 3 e sabato 8.

