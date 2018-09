La Poltrada oggi intensifica i controlli sull'A22: cellulari e velocità nel mirino

TRENTO. Un giorno senza morti sulle strade: è al via la campagna di sicurezza stradale «Edward» (a European Day Without a Road Death) promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali Tispol del quale la Polizia di Stato è presidente dall'ottobre 2016.

In tale contesto il Compartimento Polizia Stradale Trentino Alto Adige e Belluno, intensificherà, nell'intera giornata del 19 settembre 2018 su tutta la rete autostradale della A22 del Brennero, i servizi volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità quali l'elevata velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo nonché l'uso di telefoni cellulari alla guida, oggi divenuta una delle principali fonti di distrazione.