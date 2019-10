La Lilt offre visite gratuite alla prostata in tutto il Trentino

TRENTO. In Trentino, nel mese di novembre, la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) offrirà visite gratuite alla prostata per gli uomini sopra i 50 anni.

I medici Lilt saranno inoltre disponibili per controlli ai più giovani (tra i 20 e i 50 anni) o per consulenze a chi voglia saperne di più o conoscere gli eventuali segnali d'allarme e per capire cosa fare in caso di familiarità con questi tumori.

Le visite sono prenotabili al Centro prevenzione Lilt di Trento (tel. 0461.932758, centroprevenzione lilttrento.it) e nelle Delegazioni Lilt a Arco, Borgo, Cavalese, Cavedine, Cles, Mezzano, Pergine, Rovereto, Tione.

In Trentino si stimano circa 300 nuovi casi all'anno di tumori alla prostata, con una sopravvivenza del 91% a cinque anni dalla diagnosi.