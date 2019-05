La Lega è il primo partito anche in Trentino

TRENTO. Prima in Italia con il 34,35%, la Lega è davanti anche in Trentino. Alle Europee, sul territorio provinciale, il partito di Salvini ha ottenuto il 37,74%, superando il Partito Democratico, comunque capace di andare oltre il 25%, toccando, precisamente, il 25,24%. Staccato, sul podio, il Movimento 5 Stelle, che non supera il 10% (8,72%).

A Trento il Pd si conferma il primo partito con il 34% dei voti. Mentre è a Rovereto e Pergine dove la Lega ha ottenuto il maggior numero di preferenze.



Aancora in corso lo spoglio per le suppletive per l'elezione di due deputati che sostituiranno in Parlamento Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli.



Infine si è votato in sette comuni, 5 in Trentino due in Alto Adige. Lo spoglio in questo caso comincerà alle 14.