La Finanza scopre società di Salorno con 14 lavoratori in nero

BOLZANO. I Finanzieri di Egna hanno scoperto, durante una verifica fiscale, una società con sede a Salorno, operante nel settore del trasporto di merci su strada, con quattordici lavoratori in “nero” e sessanta lavoratori irregolari.

L’individuazione dei lavoratori, principalmente stranieri ed impiegati nella consegna “porta a porta” di merci acquistate on-line, sia nella Bassa Atesina che in altre zone delle province di Bolzano e Trento, è stata possibile grazie all'esame dei verbali in materia di codice della strada, acquisiti durante l’avvio della verifica fiscale ed elevati dalle varie Forze di Polizia operanti sul territorio.

Nel dettaglio, sono stati monitorati i dati relativi al conducente verbalizzato ed all’orario dell’infrazione, che, successivamente, sono stati confrontati sia con le risultanze delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza che con le annotazioni riportate sui libri unici del lavoro (LUL) detenuti dall’impresa.

Ciò ha consentito di scoprire, appunto, che delle 14 persone trovate alla guida dei mezzi aziendali non vi era alcuna traccia nella documentazione obbligatoria ai fini della normativa sul lavoro. Questo confronto, oltre ai lavoratori “fantasma”, ha fatto emergere gravi anomalie riferite ai 60 lavoratori “irregolari”, i quali stavano effettuando la loro prestazione pur risultando “cartolarmente” in ferie, in permesso, a riposo medico domiciliare o, più semplicemente, avevano terminato l’orario d’obbligo stabilito per quella giornata.

Grazie a quest’ultimi escamotages, la società effettuava i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in misura inferiore rispetto agli importi dovuti, per una differenza accertata di oltre 205 mila euro.

A carico della società sottoposta ad ispezione fiscale/previdenziale, sono state contestate, pertanto, sanzioni amministrative, in materia di lavoro, per oltre 106 mila euro.