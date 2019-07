L'orso M49 evade dal Casteller

TRENTO. L'orso M49 è fuggito dal Casteller, dove era stato rinchiuso proprio la notte scorsa dopo la cattura da parte della forestale provinciale. Lo ha annunciato il governatore Fugatti. Ora è libero sulla Vigolana.

Orso M49, Fugatti mostra il recinto scavalcato. "Avevamo ragione noi a volerlo prendere" Il governatorre al Casteller: "Se qualcuno voleva mettere in discussione la pericolosità di questo esemplare e la nostra scelta di catturarlo, ora ha la risposta. La recinzione è certificata dal ministero dell'ambiente"

Il plantigrado avrebbe saltato un recinto elettrificato alto quattro metri e mezzo, con sette fili a 7000 volt.

E' stato dato l'ordine di abbatterlo a vista. All'orso era stato tolto il radiocollare. Ora è inseguito da squadre di cinofili.































Ha tentato di scavare una buca, poi ha affrontato le scariche elettriche: ecco da dove è fuggito M49 Per riassaporare la libertà, M49 ha affrontato le scariche ad altissimo voltaggio presenti sulla recinzione del Casteller, riuscendo a superare la recinzione di oltre 4 metri. Prima di affrontare la scalata, l'orso aveva provato a scavare una buca, trovando però il cemento (foto Tessari/Panato) LEGGI LA NOTIZIA: L'orso evade dal Casteller

L'animale era fortemente determinato a fuggire dal recinto del Casteller. Ha cercato prima di scavare ma ha trovato l'ostacolo del cemento.

Si è allora letteralmente gettato sul recinto elettrificato, riuscendo a superarlo. Ma ora il suo destino è segnato.

Nella conferenza stampa del governatore Fugatti e dei tecnici provinciali sono state mostrate le immagini dell'arrivo al Casteller di M49. Era stato catturato la notte scorsa in Val Rendena, con una speciale trappola a forma tubolare.

Orso M49: il momento dell'arrivo al Casteller la notte scorsa. E' evaso poco dopo Le immagini girate nella notte nella "fortezza" del Casteller dove l'animale è arrivato attorno alle 3 del mattino. Ma nel recinto non ha resistito a lungo

Secondo Fugatti l'orso sarebbe nella zona della Vigolana. Quanto è accaduto dimostrerebbe che "la scienza è stata sconfessata" e che il fenomeno va riaffrontato su nuove basi e con diversi criteri.