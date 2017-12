L'auto finisce nella scarpata: bimbo di 6 anni salva la madre

TRENTO/BOLZANO. Sveglio, il bimbo. Anzi, sveglissimo. Tanto da aver chiamato subito aiuto, permettendo ai soccorritori di salvare sua mamma. È accaduto pochi minuti prima delle ore 18, ieri sera, 23 dicembre, sulla strada che porta a San Valentino in Campo, paese a mezza costa sulla sponda orografica destra della val d’Ega.

Un’auto, con alla guida una donna del posto di 38 anni, per motivi ancora in via di accertamento esce di strada nel posto sbagliato, finendo in una scarpata, giù nel bosco, in discesa per circa duecento metri. A bordo, con la madre, c’è anche il figlio. È piccolo, solo sei anni. Nell’impatto la madre riporta un serio politrauma, è grave. Incastrata nell’auto non riesce a muoversi. Il bimbo, ferito pure lui, non si perde d’animo, corre a chiedere aiuto. Sei, ottocento metri al buio, in mezzo al basco tra neve e ghiaccio. Finalmente vede le lucid i una maso, lo raggiunge, dove lo accolgono e chiamano subito il 112.

La macchina dei soccorsi si mette in moto: Aiut Alpin, vigili del fuoco volontari, Croce Bianca, soccorso alpino, carabinieri. Occorre molto tempo, prima di riuscire a recuperare l’auto. Tutto merito del bimbo. «Sveglio», il commento dei centralinisti del 112 che hanno raccolto la telefonata dei proprietari del mase. La madre è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Maurizio, le sue condizioni sono serie però sarebbe potuta andare molto peggio, se il figlio, rimasto ferito in maniera per fortuna non grave, non avesse trovato il coraggio di fare quella corsa nell bosco.