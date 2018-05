Itea, in 400 non pagano ma gli sfratti sono 18

TRENTO. Il bilancio è in attivo di un milione e 350 mila euro, ma per una società come Itea, che gestisce il patrimonio immobiliare pubblico destinato all’edilizia pubblica, sono altri i parametri da valutare.

Il primo è anche la capacità di andare incontro a chi è in difficoltà, sempre che non faccia il furbo. Ed è così che nel corso del 2017 ben 408 inquilini sono stati segnalati agli enti locali e alle comunità di valle perché in ritardo con i pagamenti dell’affitto, ma solo in 185 casi ci sono stati provvedimenti di revoca dell’alloggio e, alla fine, dopo colloqui privati e piani personalizzati di rateizzazione, gli sfratti effettivi sono stati 18.

Il canone medio negli alloggi Itea è di 148 euro.

Annunciata l’imminente partenza del progetto per la realizzazione di un centinaio di alloggi a canone moderato in via dei Tigli.