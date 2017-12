Intossicati dal sushi finiscono all’ospedale

TRENTO. Intossicati dopo una cena di sushi in un locale specializzato in cucina orientale della città. È accaduto mercoledì e il giorno dopo quattro persone, tutte trentine, si sono rivolte al pronto soccorso del Santa Chiara dopo essere state colpite da accessi di vomito nella notte. Altre due persone che non facevano parte di quel gruppo ma che avevano mangiato nello stesso ristorante quella sera hanno accusato disturbi, senza però recarsi all’ospedale: sei quindi i casi complessivi dei quali è stata data notizia all’Unità operativa di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria.

Lo conferma il direttore Valter Carraro: "Non è escluso che, oltre ai sei a noi noti, ve ne siano stati altri "