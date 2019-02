Incendio sul Dos del Ghirlo, bruciati 30 ettari di bosco

TRENTO. Secondo una prima stima - riferiscono i vigili del fuoco - sarebbero bruciati circa trenta ettari di bosco a seguito dell'incendio scoppiato ieri pomeriggio attorno alle 15 nella zona dei laghi di Lamar, sul dos del Ghirlo, tra Cadine e Terlago.

L'incendio è attualmente sotto controllo. Secondo una prima stima - riferiscono i vigili del fuoco - sarebbero bruciati circa trenta ettari di bosco ed i vigili del fuoco stanno monitorando l'area. Sul posto ci sono 14 squadre di vigili del fuoco volontari, circa 60 uomini, che lavoreranno probabilmente per il resto della giornata. In mattinata ci sono stati anche gli interventi di due elicotteri per il trasporto di acqua. La speranza è che il vento non riprenda a soffiare al punto da alimentare nuovi roghi o colonne di fumo. Come detto la zona rimane monitorata costantemente.