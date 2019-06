Incastrato fra trattore e rimorchio, bimbo di tre anni grave

VIPITENO. Grave incidente con un bimbo coinvolto nel pomerigggio a Campo di Trens. Stando alle prime informazioni, un piccolo di 3 anni è caduto dal trattore guidato dal padre rimanendo imprigionato in un verricello posto fra il trattore e il rimorchio.

In attesa dei soccorsi sono stati gli stessi genitori del bambino a intervenitre per liberarlo dalla morsa. Il piccolo è stato poi trasportato dal Pelikan 1 alla clinica universitaria di Murnau, in Baviera. Le sue condizioni sono gravi.

Sull'incidente indagano i carabinieri di Vipiteno, intervenuti per un sopralluogo.