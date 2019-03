Imprese femminili, Trentino Alto Adige ultimo in Italia

TRENTO. Il Trentino Alto Adige, con un tasso di imprenditorialità femminile pari al 23,4% - cioè la quota di cariche ricoperte da donne sul totale - si conferma all'ultimo posto in Italia, in una classifica che vede in testa la Valle d'Aosta (30,4%), l'Umbria (29,9%) e il Molise (29,8%). Veneto quart'ultimo con il 26% e Lombardia penultima a quota 24,9%. Lo evidenzia l'indagine su «L'imprenditoria femminile in Italia», condotta dal Centro studi Cna.

Cna Impresa Donna è impegnata sia in Trentino sia in Alto Adige in progetti per lo sviluppo o il sostegno dell'imprenditoria femminile. In Trentino - spiega una nota di Cna - è appena partito il progetto per agevolare le successioni d'impresa coinvolgendo un numero maggiore di donne, in Alto Adige sono in corso di approfondimento misure di sostegno innovative indirizzate alle imprenditrici madri o che devono accudire i genitori.