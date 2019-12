Il vescovo Lauro: "Dio non va strumentalizzato"

TRENTO. “L’emergenza principale non è la fatica di entrare in relazione con gli altri ma il mancato incontro con noi stessi”. Nel solenne pontificale di Natale in cattedrale a Trento, l’arcivescovo Lauro Tisi offre una chiave di lettura di fronte all’assenza di pace, buone notizie, gioia. “In nostro soccorso – aggiunge l’Arcivescovo – può venire la riscoperta della parola come elemento qualificante dell’uomo rispetto agli altri esseri viventi”. Don Lauro spiega così il mistero del Natale: “E’ bello pensare che Dio si è fatto Parola umana. Ma altrettanto mirabile è che Dio lascia che siano altri, Maria e Giuseppe per primi, ad insegnargli a parlare”.

“Gesù – aggiunge ancora l’Arcivescovo – porta il suo timbro sulla parola: amore a fondo perduto, un amore che non dice mai basta”. “Dobbiamo dunque re-imparare – incalza Tisi – a dire Dio partendo da Gesù. Diversamente, è dietro l’angolo il rischio di utilizzarlo per partite che con questo Dio non hanno nulla a che vedere, motivate da logiche di potere, causa di divisione, violenza, intolleranza."