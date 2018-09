Il Premio "Solidarietà Alpina" a Zipper

PINZOLO. Francesco (Franz) Zipper, medico, docente universitario e soccorritore alpino di Catania è il vincitore della 47esima edizione della Targa d’argento Premio internazionale di solidarietà alpina di Pinzolo, il riconoscimento nato nel 1972 dalla volontà di Angiolino Binelli di premiare quanti mettono a repentaglio la propria vita per intervenire dove ci sia bisogno di aiuto.

Quest’anno il premio è andato a un uomo che, come viene spiegato nella motivazione ufficiale, ha “sangue alpino nelle vene e la solidarietà nel cuore, uomo del Soccorso alpino siciliano, colto, generoso, medico che ha donato se stesso, le sue vaste conoscenze e la sua esperienza a quanti si sono trovati in difficoltà sui monti della sua terra nonché in Campania e in Basilicata durante i terremoti”.