Il Latte Trento torna in bottiglia di vetro per il prodotto fresco

TRENTO. Ritorno al passato per il consorzio Latte Trento, che ha presentato ufficialmente la nuova bottiglia in vetro per il latte «Il meglio di noi», marchio riservato al prodotto fresco di alta qualità. L'iniziativa nasce da un confronto con la Provincia di Trento per valorizzare la produzione degli allevatori trentini e ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi. Il latte che rientrerà nel prodotto - garantisce il consorzio - proviene da aziende trentine selezionate, è a basso contenuto microbico e ad alto valore nutrizionale.

Sono inoltre state valutate le condizioni di benessere degli animali, con almeno il 60% del foraggio prodotto all'interno dell'azienda. «Per aumentare la sensibilità nei confronti dell'ambiente - ha detto l'assessore provinciale all'agricoltura, Giulia Zanotelli - dobbiamo fare cultura e valorizzare il più possibile la filiera di produzione locale. L'agricoltura e la zootecnia sono ambiti centrali nella salvaguardia del territorio, e la riduzione della plastica è la strada giusta per ridurre l'impatto ambientale», ha poi precisato.