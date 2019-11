Il furgone prende fuoco in A22, intervengono i vigili del fuoco

BOLZANO. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in A22 per un furgone in fiamme. Il veicolo stava viaggiando in direzione nord, quando, all'altezza di Salorno, ha preso fuoco.

Sul posto i volontari di Egna, cooadiuvati dai colleghi trentini di San Michele all'Adige e Mezzocorona, e la polizia.

Non si registrano disagi alla circolazione.