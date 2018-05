Il Crtcu ricorda come difendersi dai buoni sconto ingannevoli

TRENTO. Diversi consumatori hanno avuto problemi per aver firmato una semplice ricevuta durante la visita di un venditore porta a porta anticipata da una telefonata che comunicava la vincita di un buono da utilizzare per l'acquisto di prodotti per la casa da un catalogo.

Questa ricevuta è in realtà un contratto vero e proprio, che obbliga all’acquisto di articoli per la casa, mobili o elettrodomestici nell’arco di qualche anno e per una somma determinata.

Una volta firmato questo foglio è possibile recedere inviando una lettera raccomandata entro 14 giorni dalla firma (a patto di non aver effettuato l'ordine di un prodotto personalizzato o su misura) o in alternativa anche entro 14 giorni dal ricevimento della merce inviando una comunicazione di recesso e rispedendo a proprie spese quanto ricevuto.

Oltre a non credere alle telefonate che promettono vincite o sconti, prima di firmare qualsiasi documento è necessario leggere sempre tutte le condizioni e farsi rilasciare una copia di quello che è stato firmato.

Per evitare di cadere nei tranelli l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha elaborato un vademecum che contiene alcune regole da seguire:

crtcu by Paolo Gaiardelli on Scribd