Ignazio e Cecilia "star" della Moserissima

TRENTO. Ignazio Moser e la fidanzata Cecilia Rodriguez saranno sabato 13 luglio alla partenza della quinta edizione de “La Moserissima”.

Ignazio si aggiungerà a una schiera di discendenti di campioni illustri che saranno in gara: Gianbattista Baronchelli, Mario Beccia, Roberto Poggiali, Renato Laghi, alla nipote di Gino Bartali, Gioia, e al figlio di Gastone Nencini.

La coppia Moser - Rodriguez, reduce dall’aver seguito il Tour de France, passerà direttamente in ‘prima linea’ alla ciclostorica di Trento.

Il regolamento dell’evento parla chiaro: dovranno presentarsi in sella a biciclette di epoca precedente il 1987 e in abbigliamento d’epoca consono alla manifestazione.

I due piccioncini avranno ampia scelta visto che in casa Moser c’è un intero “Museo del Ciclismo”, e ‘in soffitta’ troveranno un vero e proprio memorabilia. Le iscrizioni per far parte di questa gloriosa cavalcata organizzata da ASD Charly Gaul Internazionale e APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi sono aperte alla cifra di 55 euro entro il 12 luglio, mentre le altre due sfide del weekend saranno la Cronometro di Cavedine del venerdì e “La Leggendaria Charly Gaul” di domenica, entrambe tappe UCI Gran Fondo World Series.